В Одесской области работник военкомата устроил стрельбу во время вручения повестки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В городе Рени Одесской области работник территориального центра комплектования и социальной поддержки начал стрелять из пистолета во время вручения повестки местному гражданину. Начато уголовное производство. Событие квалифицировано как хулиганство, передает УНН со ссылкой на ГУНП области.
Детали
Предварительно полицейские установили, что 18 июня утром, между двумя представителями районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и местным гражданином во время вручения ему повестки возник конфликт. В ходе словесной перепалки один из представителей органа военного управления произвел выстрел в гору из стартового пистолета.
Очевидцы происшествия сразу позвонили по спецлинии «102».
Правоохранители установили всех участников инцидента, с которыми сейчас проводят следственные действия, и изъяли оружие, патроны, стреляную гильзу и другие вещественные доказательства, которые в дальнейшем направят на экспертное исследование.
Событие квалифицировано как хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.
Следователи под процессуальным руководством Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 4. ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Ее санкция влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Продолжается следствие.
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