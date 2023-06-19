В Одесской области работник военкомата устроил стрельбу во время вручения повестки

Детали

Предварительно полицейские установили, что 18 июня утром, между двумя представителями районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и местным гражданином во время вручения ему повестки возник конфликт. В ходе словесной перепалки один из представителей органа военного управления произвел выстрел в гору из стартового пистолета.

Очевидцы происшествия сразу позвонили по спецлинии «102».

Правоохранители установили всех участников инцидента, с которыми сейчас проводят следственные действия, и изъяли оружие, патроны, стреляную гильзу и другие вещественные доказательства, которые в дальнейшем направят на экспертное исследование.

Событие квалифицировано как хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Следователи под процессуальным руководством Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 4. ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Ее санкция влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Продолжается следствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе на рынке произошла стрельба, есть раненыеи