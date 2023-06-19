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В Одесской области работник военкомата устроил стрельбу во время вручения повестки

Киев • УНН

 • 1138955 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В городе Рени Одесской области работник территориального центра комплектования и социальной поддержки начал стрелять из пистолета во время вручения повестки местному гражданину. Начато уголовное производство. Событие квалифицировано как хулиганство, передает УНН со ссылкой на ГУНП области.

В Одесской области работник военкомата устроил стрельбу во время вручения повестки

Детали

Предварительно полицейские установили, что 18 июня утром, между двумя представителями районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и местным гражданином во время вручения ему повестки возник конфликт. В ходе словесной перепалки один из представителей органа военного управления произвел выстрел в гору из стартового пистолета.

Очевидцы происшествия сразу позвонили по спецлинии «102».

Правоохранители установили всех участников инцидента, с которыми сейчас проводят следственные действия, и изъяли оружие, патроны, стреляную гильзу и другие вещественные доказательства, которые в дальнейшем направят на экспертное исследование.

Событие квалифицировано как хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Следователи под процессуальным руководством Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 4. ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Ее санкция влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Продолжается следствие.

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