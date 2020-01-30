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В США первый случай заражения человека коронавирусом, который не был в Китае

Киев • УНН

 • 13890 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В США заявили о первом случае распространения коронавируса на территории страны от человека, который вернулся из Китая. Об этом сообщает AP со ссылкой на Службу здравоохранения США, информирует УНН.

В США первый случай заражения человека коронавирусом, который не был в Китае

"Представители службы охраны здоровье 30 января сообщили о первом случае распространения нового вируса из Китая от человека к человеку внутри США", - говорится в сообщении.

Новый больной - мужчина из Чикаго женатый на женщине, которая заболела вирусом после возвращения из путешествия в город Ухань, эпицентра вспышки вируса. Новый случай - шестой зафиксирован в США. Другие пятеро зараженных были туристами, которые заболели после возвращения из Китая. Последний зараженный человек не был в Китае в отличие от других.

Зараженная женщина вернулась из Китая 13 января, на прошлой неделе попала в больницу, у нее диагностировали вирусную пневмонию. Женщина и ее муж, супруги 60 лет, сейчас находятся в больнице.

Напомним, ВОЗ признала распространение коронавируса нового типа международной чрезвычайной ситуацией.

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