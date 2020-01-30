В США первый случай заражения человека коронавирусом, который не был в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В США заявили о первом случае распространения коронавируса на территории страны от человека, который вернулся из Китая. Об этом сообщает AP со ссылкой на Службу здравоохранения США, информирует УНН.
"Представители службы охраны здоровье 30 января сообщили о первом случае распространения нового вируса из Китая от человека к человеку внутри США", - говорится в сообщении.
Новый больной - мужчина из Чикаго женатый на женщине, которая заболела вирусом после возвращения из путешествия в город Ухань, эпицентра вспышки вируса. Новый случай - шестой зафиксирован в США. Другие пятеро зараженных были туристами, которые заболели после возвращения из Китая. Последний зараженный человек не был в Китае в отличие от других.
Зараженная женщина вернулась из Китая 13 января, на прошлой неделе попала в больницу, у нее диагностировали вирусную пневмонию. Женщина и ее муж, супруги 60 лет, сейчас находятся в больнице.
Напомним, ВОЗ признала распространение коронавируса нового типа международной чрезвычайной ситуацией.