У США перший випадок зараження людини коронавірусом, яка не була у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У США заявили про перший випадок поширення коронавірусу на території країни від людини, яка повернулася з Китаю. Про це повідомляє AP з посиланням на Службу охорони здоров'я США, інформує УНН.
"Представники служби охорони здоров’я 30 січня повідомили про перший випадок поширення нового вірусу з Китаю від людини до людини всередині США", - йдеться у повідомленні.
Новий хворий - чоловік з Чикаго одружений на жінці, яка захворіла на вірус після повернення з подорожі до міста Ухань, епіцентру спалаху вірусу. Новий випадок - шостий зафіксований у США. Інші п’ятеро заражених були туристами, які захворіли після повернення з Китаю. Остання заражена людина не була у Китаї на відміну від інших.
Заражена жінка повернулася з Китаю 13 січня, минулого тижня потрапила до лікарні, у неї діагностували вірусну пневмонію. Жінка та її чоловік, подружжя 60-ти років, наразі перебувають у лікарні.
Нагадаємо, ВООЗ визнала поширення коронавірусу нового типу міжнародною надзвичайною ситуацією.