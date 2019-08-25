В США пара погибла в ДТП сразу после бракосочетания

Как рассказали в местном полицейском департаменте, 19-летний Харли Морган и 20-летняя Рианнон Будро провели церемонию бракосочетания в доме районного суда округа Орандж.

После этого они сели в машину и поехали, но на шоссе их автомобиль столкнулся с пикапом, в результате чего супруги погибли. На место ДТП приехал мировой судья, который еще несколько минут назад зарегистрировал брак Морган и Будро.

Позади машины супруги ехали мать и сестра жениха.

Водитель пикапа не пострадал, полиция проводит расследование по факту ДТП.

Напомним, девушка насмерть разбилась на авто, сбегая с места другого ДТП.