У США пара загинула в ДТП одразу після одруження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У місті Орандж в штаті Техас молода пара офіційно одружилася, але загинула в ДТП одразу після цього. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Як розповіли в місцевому поліцейському департаменті, 19-річний Харлі Морган та 20-річна Ріаннон Будро провели церемонію одруження у будинку районного суду округу Орандж.
Після цього вони сіли в авто і поїхали, але на шосе їхній автомобіль зіткнувся з пікапом, внаслідок чого подружжя загинуло. На місце ДТП приїхав мировий суддя, який ще декілька хвилин тому зареєстрував шлюб Морган і Будро.
Позаду машини подружжя їхали мати та сестра жениха.
Водій пікапа не постраждав, поліція проводить розслідування за фактом ДТП.
Нагадаємо, дівчина на смерть розбилася на авто, тікаючи з місця іншої ДТП.