В США оценили уровень Украины в борьбе с торговлей людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В США представили Доклад Госдепартамента о торговле людьми. Авторы доклада оценивают усилия государств по всему миру в борьбе с торговлей людьми и выделяют наиболее эффективные стратегии для противодействия этому преступлению и защиты жертв. Украине в этом докладе присудили уровень 2, передаёт УНН.
"Правительство Украины не в полной мере соблюдает минимальные стандарты по ликвидации торговли людьми, но прилагает значительные усилия для этого. Правительство продемонстрировало общее увеличение усилий по сравнению с предыдущим отчетным периодом; поэтому Украина осталась на уровне 2", - говорится в докладе.
Так, Госдепартамент размещает каждую страну в отчете на один из четырех уровней. Такое размещение основано не на масштабах проблемы торговлей людьми в стране, а на степени усилий правительств по соблюдению минимальных стандартов Закон о защите жертв торговли людьми и насилия США 2000 года (TVPA).
Уровень 1 имеют страны, правительства которых полностью выполняют минимальные стандарты TVPA по ликвидации торговли людьми.
На уровне 2 - страны, правительства которых не в полной мере выполняют минимальные стандарты TVPA, но прилагают значительные усилия, чтобы привести законодательство в соответствие с этими стандартами.
Уровень 3 - страны, правительства которых не в полной мере соответствуют минимальным стандартам TVPA и не прилагают значительных усилий для этого.
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