У США оцінили рівень України в боротьбі з торгівлею людьми

КИЇВ. 21 червня. УНН. У США представили Доповідь Держдепартаменту про торгівлю людьми. Автори доповіді оцінюють зусилля держав по всьому світу в боротьбі з торгівлею людьми та виділяють найбільш ефективні стратегії для протидії цьому злочину і захисту жертв. Україні в цій доповіді присудили рівень 2, передає УНН.