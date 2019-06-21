У США оцінили рівень України в боротьбі з торгівлею людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У США представили Доповідь Держдепартаменту про торгівлю людьми. Автори доповіді оцінюють зусилля держав по всьому світу в боротьбі з торгівлею людьми та виділяють найбільш ефективні стратегії для протидії цьому злочину і захисту жертв. Україні в цій доповіді присудили рівень 2, передає УНН.
"Уряд України не в повній мірі дотримується мінімальних стандартів щодо ліквідації торгівлі людьми, але докладає значних зусиль для цього. Уряд продемонстрував загальне збільшення зусиль у порівнянні з попереднім звітним періодом, тому Україна залишилася на рівні 2", - йдеться в доповіді.
Так, Держдепартамент розміщує кожну країну в звіті на один з чотирьох рівнів. Таке розміщення грунтується не на масштаби проблеми торгівлею людьми в країні, а на ступені зусиль урядів щодо дотримання мінімальних стандартів Закон про захист жертв торгівлі людьми та насильства США 2000 року (TVPA).
Рівень 1 мають країни, уряди яких повністю виконують мінімальні стандарти TVPA по ліквідації торгівлі людьми.
На рівні 2 - країни, уряди яких не в повній мірі виконують мінімальні стандарти TVPA, але докладають значних зусиль, щоб привести законодавство у відповідність з цими стандартами.
Рівень 3 - країни, уряди яких не в повній мірі відповідають мінімальним стандартам TVPA і не докладають значних зусиль для цього.
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