В США объявили дату выхода фильма о судьбе Робина Уильямса

“Гениальность Робина Уильямса заключалась в его способности наполнить смехом комнату, комедийный клуб, концертный зал или весь мир. Семья, друзья и съемочная группа часто видели человека, который не выглядел счастливым до тех пор, пока всем другим не становилось весело, но противоположности, которые олицетворял Уильямс, были в нем все время”, — говорится в анонсе.

Фильм о жизни и творческом пути выдающегося американского комика выйдет 16 июля на HBO.

Режиссером документальной картины стала Марина Зенович.

Фильм рассматривает карьеру и личную жизнь актера под разными углами: создатели взяли интервью у Стива Мартина, Вупи Голдберг, Дэвида Леттермана, а также сына Робина Уильямса — Зака. К фильму также вошли редкие аудио- и видеоматериалы из архивов актера и его близких.

Создатели документалки стремились показать вклад и влияние Робина Уильямса на комедийный жанр и кинокультуру, начиная с 1970-х годов. Фильм рассказывает о многолетней борьбе актера с алкоголем и наркотиками, о его самоубийстве и диагнозе, который ему поставили за несколько месяцев до смерти.

Ранее в Соединенных Штатах был найден мертвым известный биохакер Аарон Трейвик.