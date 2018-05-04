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У США оголосили дату виходу фільму про долю Робіна Вільямса

Київ • УНН

 • 9766 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Американський кабельний телевізійний канал HBO оголосив дату виходу документального фільму “Robin Williams: Come Inside My Mind” про комедійного актора Робіна Вільямся, який 11 серпня 2014 року вчинив самогубство. Про це повідомляє нью-йоркське видання Broadway World, передає УНН.

У США оголосили дату виходу фільму про долю Робіна Вільямса

“Геніальність Робіна Вільямса полягала у його здатності наповнити сміхом кімнату, комедійний клуб, концертний зал або весь світ. Сім’я, друзі і знімальна група часто бачили чоловіка, який не виглядав щасливим доти, поки всім іншим не ставало весело, але протилежності, які втілював Вільямс, були у ньому весь час”, — йдеться в анонсі.

Стрічка про життя і творчий шлях видатного американського коміка вийде 16 липня на HBO.

Режисером документальної картини стала Марина Зенович.

Фільм розглядає кар’єру та приватне життя актора під різними кутами: творці взяли інтерв’ю у Стіва Мартіна, Вупі Голдберг, Девіда Леттермана, а також сина Робіна Вільямса — Зака. До фільму також увійшли рідкісні аудіо- та відеоматеріали з архівів актора і його близьких.

Творці документалки прагнули показати внесок та вплив Робіна Вільямса на комедійний жанр і кінокультуру, починаючи з 1970-х років. Фільм розповідає про багаторічну боротьбу актора з алкоголем і наркотиками, про його самогубство і діагноз, який йому поставили за кілька місяців до смерті.

Раніше у Сполучених Штатах був знайдений мертвим відомий біохакер Аарон Трейвік.

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