В США неизвестный украл из супермаркета 55 бутылок элитного вина на 15 тыс. долл.

Кража произошла 23 октября в местном супермаркете Raley’s store.

Согласно сообщению пресс-службы полиции, неизвестный вошел в магазин и украл 55 бутылок элитного красного вина. Речь идет исключительно о красном вине.

В частности, были украдены такие известные вина, как: "Joseph Phelps" 2012 года стоимостью 239,99 долл. за бутылку, 23 бутылки вина "Caymus 2013 Special Select Cabernet", каждая из которых стоит 165,70 долл., "Stag’s Leap 2014 SLV Cabernet", стоимостью 157,13 долл. за бутылку.

Как сообщал УНН, в этом году, ведущие винодельческие страны мира, такие как Италия, Испания, Франция из-за неблагоприятных погодных условий собрали рекордно низкий урожай винограда. По мнению директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading А.Безуглого это отразится на стоимости европейского вина и для украинцев тоже. Однако, на фоне роста цен на продукцию от ТОП-3- мировых экспортеров, открывается "окно возможностей" для наращивания экспорта вина такими станами как Грузия, Молдова и Украина, считает эксперт.