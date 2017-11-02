У США невідомий вкрав з супермаркету 55 пляшок елітного вина на 15 тис. дол.

Крадіжка сталася 23 жовтня о місцевому супермаркеті Raley's store.

Згідно з повідомленням прес-служби поліції, невідомий увійшов в магазин і вкрав 55 пляшок елітного червоного вина. Йдеться виключно про червоне вино.

Зокрема, були вкрадені такі відомі вина, як: "Joseph Phelps" 2012 року вартість 239,99 дол. За пляшку, 23 пляшки вина "Caymus 2013 Special Select Cabernet", кожна з яких коштує 165,70 дол., "Stag's Leap 2014 SLV Cabernet", вартістю 157,13 дол. за пляшку.

Як повідомляв УНН, в цьому році, провідні виноробні країни світу, такі як Італія, Іспанія, Франція через несприятливі погодні умови зібрали рекордно низький урожай винограду. На думку директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading А.Безуглого це відіб'ється на вартості європейського вина і для українців теж. Однак, на тлі зростання цін на продукцію від ТОП-3 світових експортерів, відкривається "вікно можливостей" для нарощування експорту вина такими станами як Грузія, Молдова і Україна, вважає експерт.