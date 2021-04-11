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В США назвали кандидата на пост советника Байдена по России

В США назвали кандидата на пост советника Байдена по России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Старшим директором по России Совета национальной безопасности Белого дома может стать Мэтью Рожански, возглавляющий Институт перспективных российских исследований им. Джорджа Кеннана при Центре им. Вудро Вильсона (Вашингтон). Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на собственный источник, передает УНН.

Детали

По информации журналистов, кандидатуру Рожански рассматривают в администрации президента США Джо Байдена. В публикации говорится, что предполагаемый новый советник является высококлассным экспертом по России и ранее осудил “паранойю в стиле холодной войны по поводу российского пугала”.

Отмечается, что Рожански также выступал сторонником смягчения политики в отношении РФ, чтобы избежать “неприемлемых рисков” для США.

Как пишет Axios, американских сторонников силового подхода к диалогу с Москвой беспокоит возможное назначение Рожански главой советником по России.

Стоит отметить, что Рожански в 2017 году, комментируя ситуацию на Донбассе, заявил, что США заинтересованы в урегулировании вооруженного конфликта в регионе. Он также предложил Вашингтону в ходе переговоров отложить вопрос о Крыме и занять в нем позицию “длительного непризнания”.

Добавим

17 марта Байден в эфире телеканала ABC утвердительно ответил на вопрос ведущего о том, считает ли он Владимира Путина убийцей. Кроме того, хозяин Белого дома пообещал, что Россия заплатит за вмешательство в выборы в США.

В Кремле эти слова восприняли за оскорбление. Москва вызвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций.

Сам Путин в ответ на слова Байдена “без иронии” пожелал ему здоровья.

Американский президент, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, не жалеет о сказанном в телеэфире.

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