У США назвали кандидата на пост радника Байдена по Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Старшим директором по Росії Ради національної безпеки Білого дому може стати Метью Рожанські, який очолює Інститут перспективних російських досліджень ім. Джорджа Кеннана при Центрі ім. Вудро Вільсона (Вашингтон). Про це повідомляє портал Axios, посилаючись на власне джерело, передає УНН.
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За інформацією журналістів, кандидатуру Рожанські розглядають в адміністрації президента США Джо Байдена. У публікації йдеться, що передбачуваний новий радник є висококласним експертом по Росії і раніше засудив “параною в стилі холодної війни з приводу російського опудала”.
Відзначається, що Рожанські також виступав прихильником пом’якшення політики щодо РФ, щоб уникнути “неприйнятних ризиків” для США.
Як пише Axios, американських прихильників силового підходу до діалогу з Москвою турбує можливе призначення Рожанські главою радником по Росії.
Варто відзначити, що Рожанські в 2017 році, коментуючи ситуацію на Донбасі, заявив, що США зацікавлені у врегулюванні збройного конфлікту в регіоні. Він також запропонував Вашингтону в ході переговорів відкласти питання про Крим і зайняти у ньому позицію “довготривалого невизнання”.
Додамо
17 березня Байден в ефірі телеканалу ABC ствердно відповів на запитання ведучого про те, чи вважає він Володимира Путіна вбивцею. Крім того, господар Білого дому пообіцяв, що Росія заплатить за втручання у вибори в США.
У Кремлі ці слова сприйняли за образу. Москва викликала посла в США Анатолія Антонова для консультацій.
Сам Путін у відповідь на слова Байдена “без іронії” побажав йому здоров’я.
Американський президент, за словами прессекретаря Білого дому Джен Дженніфер Псакі, не жалкує про сказане в телеефірі.