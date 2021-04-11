У США назвали кандидата на пост радника Байдена по Росії

Деталі

За інформацією журналістів, кандидатуру Рожанські розглядають в адміністрації президента США Джо Байдена. У публікації йдеться, що передбачуваний новий радник є висококласним експертом по Росії і раніше засудив “параною в стилі холодної війни з приводу російського опудала”.

Відзначається, що Рожанські також виступав прихильником пом’якшення політики щодо РФ, щоб уникнути “неприйнятних ризиків” для США.

Як пише Axios, американських прихильників силового підходу до діалогу з Москвою турбує можливе призначення Рожанські главою радником по Росії.

Варто відзначити, що Рожанські в 2017 році, коментуючи ситуацію на Донбасі, заявив, що США зацікавлені у врегулюванні збройного конфлікту в регіоні. Він також запропонував Вашингтону в ході переговорів відкласти питання про Крим і зайняти у ньому позицію “довготривалого невизнання”.

Додамо

17 березня Байден в ефірі телеканалу ABC ствердно відповів на запитання ведучого про те, чи вважає він Володимира Путіна вбивцею. Крім того, господар Білого дому пообіцяв, що Росія заплатить за втручання у вибори в США.

У Кремлі ці слова сприйняли за образу. Москва викликала посла в США Анатолія Антонова для консультацій.

Сам Путін у відповідь на слова Байдена “без іронії” побажав йому здоров’я.

Американський президент, за словами прессекретаря Білого дому Джен Дженніфер Псакі, не жалкує про сказане в телеефірі.