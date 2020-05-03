В США покончил с собой сценарист фильмов ужасов о кукле Чаки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Один из сценаристов фильмов ужасов "Детские игры" (1988) и "Детские игры 2" (1990) о кукле Чаки Джон Лафия умер на 64-м году жизни. По информации журнала Variety, который ссылается на коллегу сценариста по работе над фильмами Дона Манчини, Лафия покончил с собой, передает УНН.
По данным издания, Лафия умер 29 апреля в Лос-Анджелесе.
Джон Лафия родился в 1957 году. Кроме "Детских игр" и "Детских игр 2" он также принимал участие в работе над картинами "Голубая игуана" (1988) и "Лучший друг человека" (1993) в качестве сценариста и режиссера.
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