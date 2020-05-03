В США покончил с собой сценарист фильмов ужасов о кукле Чаки

По данным издания, Лафия умер 29 апреля в Лос-Анджелесе.

Джон Лафия родился в 1957 году. Кроме "Детских игр" и "Детских игр 2" он также принимал участие в работе над картинами "Голубая игуана" (1988) и "Лучший друг человека" (1993) в качестве сценариста и режиссера.

Напомним, во Франции умер автор комиксов про Астерикса Альбер Удерзо.