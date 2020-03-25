Во Франции умер автор комиксов про Астерикса Альбер Удерзо

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82878 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 99419 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102095 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101396 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109294 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97709 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104362 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106393 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131357 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Во Франции умер автор комиксов про Астерикса Альбер Удерзо

Во Франции умер автор комиксов про Астерикса Альбер Удерзо

Киев  •  УНН

 • 21273 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Во Франции на 93 году жизни скончался художник Альбер Удерзо, который вместе с писателем Рене Госсинни являются создателями серии комиксов про галлов Астерикса и Обеликса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM TV.

Как рассказал журналистам зять Удерзо, художник умер во сне у себя дома, в Нейи. По словам зятя, причиной смерти стал сердечный приступ.

Справка УНН: Альбер Удерзо родился в 1927 году во Франции, в семье мигрантов из Италии. В детстве мечтал стать авиамехаником, рано проявил талант к искусству. Также, когда Удерзо был ребенком, оказалось, что он частичный дальтоник: не отличает красный от зеленого. С детства любил комиксы, тогда же открыл для себя произведения про Микки-Мауса, которые публиковал Petit Parisien.

Во время Второй мировой начал работать в издательстве la Société parisienne d’édition (SPE), которое выпускало комиксы, и вскоре стал иллюстратором. С 1951 года началось его знакомство и сотрудничество с Госсинни, который потом назвал эту встречу “дружбой с первого взгляда”. Сначала они выпустили комикс “Жан Пистолет” (Jehan Pistolet), а в 1959 году в созданном ими журнале “Пилот” (Pilote) впервые появился персонаж Астерикс.

После смерти Госсинни в 1977 году Удерзо продолжил выпускать комиксы про Астерикса один.

В 1985 году художник стал кавалером ордена Почетного легиона.

Напомним, в конце августа прошлого года, в возрасте 68 лет скончался создатель американских мультфильмов 1990-х, один из сценаристов “Пинки и Брейна” (Pinky and the Brain) Гордон Брессак.

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