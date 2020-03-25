Во Франции умер автор комиксов про Астерикса Альбер Удерзо
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Во Франции на 93 году жизни скончался художник Альбер Удерзо, который вместе с писателем Рене Госсинни являются создателями серии комиксов про галлов Астерикса и Обеликса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM TV.
Как рассказал журналистам зять Удерзо, художник умер во сне у себя дома, в Нейи. По словам зятя, причиной смерти стал сердечный приступ.
Справка УНН: Альбер Удерзо родился в 1927 году во Франции, в семье мигрантов из Италии. В детстве мечтал стать авиамехаником, рано проявил талант к искусству. Также, когда Удерзо был ребенком, оказалось, что он частичный дальтоник: не отличает красный от зеленого. С детства любил комиксы, тогда же открыл для себя произведения про Микки-Мауса, которые публиковал Petit Parisien.
Во время Второй мировой начал работать в издательстве la Société parisienne d’édition (SPE), которое выпускало комиксы, и вскоре стал иллюстратором. С 1951 года началось его знакомство и сотрудничество с Госсинни, который потом назвал эту встречу “дружбой с первого взгляда”. Сначала они выпустили комикс “Жан Пистолет” (Jehan Pistolet), а в 1959 году в созданном ими журнале “Пилот” (Pilote) впервые появился персонаж Астерикс.
После смерти Госсинни в 1977 году Удерзо продолжил выпускать комиксы про Астерикса один.
В 1985 году художник стал кавалером ордена Почетного легиона.
Напомним, в конце августа прошлого года, в возрасте 68 лет скончался создатель американских мультфильмов 1990-х, один из сценаристов “Пинки и Брейна” (Pinky and the Brain) Гордон Брессак.