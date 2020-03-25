Во Франции умер автор комиксов про Астерикса Альбер Удерзо

КИЕВ. 25 марта. УНН. Во Франции на 93 году жизни скончался художник Альбер Удерзо, который вместе с писателем Рене Госсинни являются создателями серии комиксов про галлов Астерикса и Обеликса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM TV.