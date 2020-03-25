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У Франції помер автор коміксів про Астерікса Альбер Удерзо

У Франції помер автор коміксів про Астерікса Альбер Удерзо

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У Франції на 93 році життя помер художник Альбер Удерзо, який разом з письменником Рене Госсінні є творцями серії коміксів про галлів Астерікса та Обелікса. Про це повідомляє УНН із посиланням на BFM TV.

Як розповів журналістам зять Удерзо, художник помер уві сні, в себе вдома, в Нейї. За словами зятя, причиною смерті став серцевий напад.

Довідка УНН: Альбер Удерзо народився у 1927 році у Франції, в сім’ї мігрантів з Італії. У дитинстві мріяв стати авіамеханіком, рано проявив талант до мистецтва. Також, коли Удерзо був дитиною, виявилося, що він частковий дальтонік: не розрізняє червоний від зеленого. З дитинства полюбляв комікси, тоді ж відкрив для себе твори про Міккі-Мауса, які публікував Petit Parisien.

Під час Другої світової почав працювати у видавництві la Société parisienne d’édition (SPE), яке випускало комікси, і незабаром став ілюстратором. З 1951 року почалось його знайомство та співпраця з Госсінні, який потім назвав цю зустріч “дружбою з першого погляду”. Спочатку вони випустили комікс “Жан Пістолет” (Jehan Pistolet), а в 1959 році в створеному ними журналі “Пілот” (Pilote) вперше з’явився персонаж Астерікс.

Після смерті Госсінні в 1977 році Удерзо продовжив випускати комікси про Астерікса один.

У 1985 році художник став Кавалером Ордена Почесного легіону.

Нагадаємо, наприкінці серпня минулого року, у віці 68 років помер творець американських мультфільмів 1990-х, один зі сценаристів “Пінкі та Брейна” (Pinky and the Brain) Гордон Брессак.

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