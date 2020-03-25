У Франції помер автор коміксів про Астерікса Альбер Удерзо

КИЇВ. 25 березня. УНН. У Франції на 93 році життя помер художник Альбер Удерзо, який разом з письменником Рене Госсінні є творцями серії коміксів про галлів Астерікса та Обелікса. Про це повідомляє УНН із посиланням на BFM TV.