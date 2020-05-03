У США наклав на себе руки сценарист фільмів жахів про ляльку Чакі

КИЇВ. 3 травня. УНН. Один зі сценаристів фільмів жахів "Дитячі ігри" (1988) і "Дитячі ігри 2" (1990) про ляльку Чакі Джон Лафія помер на 64-му році життя. За інформацією журналу Variety, який посилається на колегу сценариста по роботі над фільмами Дона Манчіні, Лафія наклав на себе руки, передає УНН.