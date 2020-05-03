У США наклав на себе руки сценарист фільмів жахів про ляльку Чакі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Один зі сценаристів фільмів жахів "Дитячі ігри" (1988) і "Дитячі ігри 2" (1990) про ляльку Чакі Джон Лафія помер на 64-му році життя. За інформацією журналу Variety, який посилається на колегу сценариста по роботі над фільмами Дона Манчіні, Лафія наклав на себе руки, передає УНН.
За даними видання, Лафія помер 29 квітня в Лос-Анджелесі.
Джон Лафія народився в 1957 році. Крім "Дитячих ігор" і "Дитячих ігор 2" він також брав участь в роботі над картинами "Блакитна ігуана" (1988) і "Кращий друг людини" (1993) в якості сценариста і режисера.
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