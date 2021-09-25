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В США на военнослужащую напали афганские беженцы

В США на военнослужащую напали афганские беженцы

Киев  •  УНН

 • 26081 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Женщина-военнослужащая, которая помогала поддерживать эвакуированных из Афганистана в США после того, как талибы захватили страну, сообщила, что на нее напала небольшая группа эвакуированных афганцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

ФБР проводит расследование после того, как женщина-военнослужащая США сообщила, что на нее напала группа афганских эвакуированных мужчин в селе Донья Ана в Форт-Блаженни, штат Нью-Мексико, где размещаются беженцы.

Цитата

“Мы серьезно воспринимаем это утверждение и должным образом передали этот вопрос с Федеральным бюро расследований. Безопасность и благополучие наших сотрудников службы, а также всех, кто находится на наших установках, являются важнейшими. Мы немедленно оказали соответствующий уход, консультацию и поддержку военнослужащему”, — говорится в заявлении Элли Пейн, директора по общественным делам Форт Блаженства.

База также заявила, что добавляет меры безопасности, такие как усиление освещения, патрулирование безопасности.

Напомним

Папа Римский Франциск призвал все государства принимать беженцев из Афганистана, где движение “Талибан” установил свою власть после падения международно признанного правительства в Кабуле.

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