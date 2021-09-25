У США на військову напали афганські біженці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Жінка-військовослужбовець, яка допомагала підтримувати евакуйованих з Афганістану в США після того, як таліби захопили країну, повідомила, що на неї напала невелика група евакуйованих афганців. Про це інформує УНН з посиланням на ABC News.
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ФБР проводить розслідування після того, як жінка -військовослужбовець США повідомила, що на неї напала група афганських евакуйованих чоловіків у селі Донья Ана у Форт -Блаженні, штат Нью -Мексико, де розміщуються біженці.
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“Ми серйозно сприймаємо це твердження і належним чином передали це питання до Федерального бюро розслідувань. Безпека та добробут наших співробітників служби, а також усіх, хто знаходиться на наших установках, є найважливішими. Ми негайно надали відповідний догляд, консультацію та підтримку військовослужбовцю”, — йдеться в заяві Еллі Пейн, директора із громадських справ Форт Блаженства.
База також заявила, що додає заходи безпеки, такі як посилення освітлення, патрулювання безпеки.
Нагадаємо
Папа Римський Франциск закликав усі держави приймати біженців із Афганістану, де рух “Талібан” встановив свою владу після падіння міжнародно визнаного уряду в Кабулі.