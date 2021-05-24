В США на вечеринке неизвестный открыл стрельбу: 2 человека погибли, более десятка раненых

Детали

Массовый обстрел вспыхнул в большом доме в Бриджитони, штат Нью-Джерси, недалеко от Фэйрфилд. По сообщению полиции штата Нью-Джерси, 30-летний мужчина и 25-летняя женщина были смертельно ранены, а еще десяток раненых взрослых доставлены в больницы, в том числе один в тяжелом состоянии.

Полиция разыскивает злоумышленника. Мотивы стрельбы остаются неизвестными. По словам очевидцев, более 100 человек посетили вечеринку ко Дню рождения.

Напомним

Двое мужчин погибли, еще восемь человек пострадали в результате стрельбы в начале субботу в центре Миннеаполиса.