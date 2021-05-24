У США на вечірці невідомий відкрив стрілянину: 2 людей загинули, понад десяток поранених

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Масовий обстріл спалахнув у великому будинку в Бріджитоні, штат Нью-Джерсі, недалеко від Фейрфілда. За повідомленням поліції штату Нью-Джерсі, 30-річного чоловіка та 25-річну жінку було смертельно поранено, а ще десяток поранених дорослих доставлено до лікарень, у тому числі один у важкому стані.

Поліція розшукує зловмисника. Мотиви стрілянини залишаються невідомими. За словами очевидців, понад 100 людей відвідали вечірку до Дня народження.

Нагадаємо

Двоє чоловіків загинули, ще вісім людей постраждали внаслідок стрілянини на початку суботи в центрі Міннеаполіса.