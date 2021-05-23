Посперечалися і почали стріляти один в одного: в Міннеаполісі вбили двох людей, ще 8 поранені

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За повідомленнями Департаменту поліції Міннеаполіса (MPD), сім постраждалих були доставлені до лікарень з травмами, які не загрожують життю, а один чоловік перебуває у важкому стані.

Джаван Контраїл Керролл, 23 роки, був заарештований у місті Блумінгтон, штат Міннесота, за ймовірною причиною вбивства і доставлений до в’язниці округу Хеннепін. Він вважається єдиним підозрюваним.

Поліція вважає, що другий стрілець був одним із двох вбитих чоловіків. Словесне протистояння, ймовірно, призвело до стрілянини. Двоє людей, які стояли в багатолюдному районі на Північній Першій авеню, посперечались, витягнули зброю і почали стріляти один в одного, заявила поліція.

Співробітники, які працювали “біля вечірнього бару” близько другої години ночі, почули постріли та побігли у бік стрілянини. Вони прибули на “винятково хаотичну сцену”, де двоє чоловіків вже померли від отриманих травм.



Поліція переглядає кадри відеоспостереження та опитує свідків.

Нагадаємо

В Амстердамі чоловік вчинив стрілянину, є загиблий та поранені.