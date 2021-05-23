Посперечалися і почали стріляти один в одного: в Міннеаполісі вбили двох людей, ще 8 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Двоє чоловіків загинули, ще вісім людей постраждали внаслідок стрілянини на початку суботи в центрі Міннеаполіса. Про це пише УНН з посиланням на телеканал CNN.
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За повідомленнями Департаменту поліції Міннеаполіса (MPD), сім постраждалих були доставлені до лікарень з травмами, які не загрожують життю, а один чоловік перебуває у важкому стані.
Джаван Контраїл Керролл, 23 роки, був заарештований у місті Блумінгтон, штат Міннесота, за ймовірною причиною вбивства і доставлений до в’язниці округу Хеннепін. Він вважається єдиним підозрюваним.
Поліція вважає, що другий стрілець був одним із двох вбитих чоловіків. Словесне протистояння, ймовірно, призвело до стрілянини. Двоє людей, які стояли в багатолюдному районі на Північній Першій авеню, посперечались, витягнули зброю і почали стріляти один в одного, заявила поліція.
Співробітники, які працювали “біля вечірнього бару” близько другої години ночі, почули постріли та побігли у бік стрілянини. Вони прибули на “винятково хаотичну сцену”, де двоє чоловіків вже померли від отриманих травм.
Поліція переглядає кадри відеоспостереження та опитує свідків.
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