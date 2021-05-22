В Амстердамі внаслідок стрілянини загинула людина: є поранені

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Правоохоронці заявляють, що це була серія нападів в районі вулиці Фердинанд Болстраат, скоєна однією людиною. Внаслідок цього одна людина від отриманих травм померла на місці.

У районі правоохоронці зупинили рух транспорту і затримали 29-річного чоловіка. У поліції заявили, що розглядаються різні версії події. Прямих доказів того, що чоловік діяв, виходячи з терористичних мотивів, немає.

Hollanda'nın başkenti #Amsterdam'da bir kişinin düzenlediği bıçaklı saldırılarda bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı. pic.twitter.com/KUKB6CuviI

Доповнення

В Умані повідомили про стрілянину, внаслідок якої постраждали двоє громадян Ізраїлю.