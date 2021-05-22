В Амстердаме в результате стрельбы погиб человек: есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Амстердаме человек открыл стрельбу, есть погибший и раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местную полицию.
Детали
Правоохранители заявляют, что это была серия нападений в районе улицы Фердинанд Болстраат, совершенная одним человеком. В результате один человек от полученных травм скончался на месте.
В районе правоохранители остановили движение транспорта и задержали 29-летнего мужчину. В полиции заявили, что рассматриваются различные версии произошедшего. Прямых доказательств того, что человек действовал, исходя из террористических мотивов, нет.
Hollandaьnın başkenti #Amsterdam 'da bir kişinin düzenlediği bıçaklı saldırılarda bir kişi öldü , 4 kişi yaralandı. pic.twitter.com/KUKB6CuviI- İLKHA (@ilkeHaberAjansi) May 22, 2021
Дополнение
В Умани сообщили о стрельбе, в результате которого пострадали двое граждан Израиля.