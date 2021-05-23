Поспорили и начали стрелять друг в друга: в Миннеаполисе убили двух человек, еще 8 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Двое мужчин погибли, еще восемь человек пострадали в результате стрельбы в начале субботу в центре Миннеаполиса. Об этом пишет УНН со ссылкой на телеканал CNN.
Детали
По сообщениям Департамента полиции Миннеаполиса (MPD), семь пострадавших были доставлены в больницы с травмами, которые не угрожают жизни, а один человек находится в тяжелом состоянии.
Джаван Контраил Кэрролл, 23 года, был арестован в городе Блумингтон, штат Миннесота, по вероятной причине убийства и доставлен в тюрьму округа Хеннепин. Он считается единственным подозреваемым.
Полиция считает, что второй стрелок был одним из двух убитых мужчин. Словесное противостояние, вероятно, привело к стрельбе. Два человека, которые стояли в многолюдном районе Северной Первой авеню, поспорили, вытащили оружие и начали стрелять друг в друга, заявила полиция.
Сотрудники, которые работали “у вечернего бара” около двух часов ночи, услышали выстрелы и побежали в сторону стрельбы. Они прибыли на “исключительно хаотичную сцену”, где двое мужчин умерли от полученных травм.
Полиция просматривает кадры видеонаблюдения и опрашивает свидетелей.
Напомним
В Амстердаме мужчина совершил стрельбу , есть погибший и раненые.