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Поспорили и начали стрелять друг в друга: в Миннеаполисе убили двух человек, еще 8 ранены

Киев • УНН

 • 18323 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Двое мужчин погибли, еще восемь человек пострадали в результате стрельбы в начале субботу в центре Миннеаполиса. Об этом пишет УНН со ссылкой на телеканал CNN.

Поспорили и начали стрелять друг в друга: в Миннеаполисе убили двух человек, еще 8 ранены

Детали

По сообщениям Департамента полиции Миннеаполиса (MPD), семь пострадавших были доставлены в больницы с травмами, которые не угрожают жизни, а один человек находится в тяжелом состоянии.

Джаван Контраил Кэрролл, 23 года, был арестован в городе Блумингтон, штат Миннесота, по вероятной причине убийства и доставлен в тюрьму округа Хеннепин. Он считается единственным подозреваемым.

Полиция считает, что второй стрелок был одним из двух убитых мужчин. Словесное противостояние, вероятно, привело к стрельбе. Два человека, которые стояли в многолюдном районе Северной Первой авеню, поспорили, вытащили оружие и начали стрелять друг в друга, заявила полиция.

Сотрудники, которые работали “у вечернего бара” около двух часов ночи, услышали выстрелы и побежали в сторону стрельбы. Они прибыли на “исключительно хаотичную сцену”, где двое мужчин умерли от полученных травм.

Полиция просматривает кадры видеонаблюдения и опрашивает свидетелей.

Напомним

В Амстердаме мужчина совершил стрельбу , есть погибший и раненые.

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