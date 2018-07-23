В США мультимедийный канал на фарси начинает вещание на Иран

“В настоящий момент 14 млн иранцев в неделю слушают или смотрят передачи США”, — отметил госсекретарь, сообщив о том, что в рамках “развития дружбы с иранским народом” влиятельный Совет управляющих по вопросам вещания США (BBG, Broadcasting Board of Governors) предпринял несколько шагов.

“Совет управляющих по вопросам вещания сделал важный шаг, нацеленный на то, чтобы помочь иранцам уклоняться от цензуры. BBG запускает круглосуточный телеканал на фарси, который будет включать также радио, цифровой и социально-медийный форматы. Это делается, чтобы обычные иранцы в своей стране и во всем мире могли узнать, что Америка стоит вместе с ними”, — пояснил Помпео.

Как сообщал УНН, Иран подготовил необходимую компьютерную инфраструктуру для того, чтобы сделать массированные кибератаки по системам США. С таким утверждением выступила телекомпания NBC, которая ссылается на неназванных представителей американских властных структур.