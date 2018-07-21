Іран готовий до здійснення масованих кібератак проти США

За їхніми даними, Іран готовий до того, щоб почати вчинення таких атак щодо державної інфраструктури і приватних компаній США і ряду країн Європи, проте до цього моменту немає будь-яких свідчень того, що дана кібероперація може статися в найближчому майбутньому. У зв’язку з цим Вашингтон посилює захист проти кібернападів, попереджає своїх союзників, а також вивчає можливі заходи реагування, зазначає телеканал.

Його джерела стверджують, що “найбільш агресивно” в кіберпросторі нібито діє Росія, проте Іран в свою чергу нібито здійснює підготовки до атак на системи електромереж, гідроелектростанцій і ряд технологічних підприємств в США, Німеччині, Великій Британії, а також інших країнах Європи і Близького Сходу .

Телеканал наводить заяву прес-секретаря іранського постійного представництва при ООН Алірези Мірусефі, який заявив, що “Іран не має намірів вступати в яку-небудь кібервійну з США”. За його словами, Вашингтон може використовувати свої підозри про нібито наміри Тегерана зробити хакерські напади проти США в якості виправдання можливого початку власних кібератак щодо Ірану.

“Хоча ми не можемо коментувати конкретні кіберможливості і деталі операцій, ми можемо сказати, що наша кіберактівність носить оборонний характер і необхідна для захисту нашої країни”, — вказав він

Як повідомляв УНН, Microsoft зафіксувала спроби кібератак щодо кандидатів на виборах в Конгрес США.