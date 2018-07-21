Иран готов к совершению массированных кибератак против США

По их данным, Иран готов к тому, чтобы начать совершение таких атак в отношении государственной инфраструктуры и частных компаний США и ряда стран Европы, однако к настоящему моменту нет каких-либо свидетельств того, что данная кибероперация может произойти в самом ближайшем будущем. В связи с этим Вашингтон усиливает защиту против кибернападений, предупреждает своих союзников, а также изучает возможные меры реагирования, отмечает телеканал.

Его источники утверждают, что “наиболее агрессивно” в киберпространстве якобы действует Россия, однако Иран в свою очередь будто бы осуществляет подготовки к атакам на системы электросетей, гидроэлектростанций и ряд технологических предприятий в США, Германии, Великобритании, а также других странах Европы и Ближнего Востока.

Телеканал приводит заявление пресс-секретаря иранского постоянного представительства при ООН Алирезы Мирусефи, который заявил, что “у Ирана нет намерений вступать в какую- либо кибервойну с США”. По его словам, Вашингтон может использовать свои подозрения о якобы намерениях Тегерана совершить хакерские нападения против США в качестве оправдания возможного начала собственных кибератак в отношении Ирана.

“Хотя мы не можем комментировать конкретные кибервозможности и детали операций, мы можем сказать, что наша киберактивность носит оборонный характер и необходима для защиты нашей страны”, — указал он

Как сообщал УНН, Microsoft зафиксировала попытки кибератак относительно кандидатов на выборах в Конгресс США.