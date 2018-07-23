У США мультимедійний канал на фарсі розпочинає мовлення на Іран
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У США запускають цілодобовий мультимедійний канал на фарсі, призначений для мовлення на Іран. Про це держсекретар Майкл Помпео оголосив у неділю під час виступу в бібліотеці колишнього президента США Рональда Рейгана в окрузі Вентура (штат Каліфорнія), передає УНН.
“На даний момент 14 млн іранців в тиждень слухають або дивляться передачі США”, — зазначив держсекретар, повідомивши про те, що в рамках “розвитку дружби з іранським народом” впливова Рада керуючих з питань мовлення США (BBG, Broadcasting Board of Governors) здійснила кілька кроків.
“Рада керівників з питань мовлення зробила важливий крок, спрямований на те, щоб допомогти іранцям ухилятися від цензури. BBG запускає цілодобовий телеканал на фарсі, який буде включати також радіо, цифровий і соціально-медійний формати. Це робиться, щоб звичайні іранці в своїй країні і в усьому світі могли дізнатися, що Америка стоїть разом з ними”, — пояснив Помпео.
Як повідомляв УНН, Іран підготував необхідну комп’ютерну інфраструктуру для того, щоб зробити масовані кібератаки щодо систем США. З таким твердженням виступила телекомпанія NBC, яка посилається на неназваних представників американських владних структур.