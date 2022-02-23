В США компании предостерегают от потенциальных киберугроз из России после санкций
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Американские частные компании и государственные учреждения рискуют пострадать от атаки программ-вымогателей из России. С таким обращением выступил высокопоставленный киберчиновник ФБР Дэвид Ринг 22 февраля, после того, как президент США Джо Байден ввел первый пакет санкций против РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
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“Министерство внутренних дел США участвует в разъяснительной кампании, чтобы убедиться, что партнеры из государственного и частного секторов знают о развитии рисков в сфере кибербезопасности и принимают меры для повышения их готовности к кибербезопасности”, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Россия продолжает быть “рабочей средой” для киберпреступников, заметил во время телефонного брифинга Ринг. По его словам, США может наблюдать за "увеличением активности киберугроз” со стороны хакеров, которых поддерживает РФ.
Киберчиновник порекомендовал проанализировать, как атаки программ-вымогателей могут нарушить оказание критически важных услуг.
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