У США компанії застерігають від потенційних кіберзагроз із Росії після санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Американські приватні компанії та державні установи ризикують постраждати від атаки програм-вимагачів з Росії. З таким зверненням виступив високопоставлений кіберчиновник ФБР Девід Рінг 22 лютого, після того, як президент США Джо Байден ввів перший пакет санкцій проти РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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“Міністерство внутрішніх справ США бере участь у роз’яснювальній кампанії, щоб переконатися, що партнери з державного та приватного секторів знають про розвиток ризиків у сфері кібербезпеки та вживають заходів для підвищення їхньої готовності до кібербезпеки”, - повідомили у пресслужбі відомства.
Росія продовжує бути “дозвільним робочим середовищем” для кіберзлочинців, зауважив під час телефонного брифінгу Рінг. За його словами, США може спостерігати за “збільшенням активності кіберзагроз” з боку хакерів, яких підтримує РФ.
Кіберчиновник порекомендував проаналізувати, як атаки програм-вимагачів можуть порушити надання критично важливих послуг.
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