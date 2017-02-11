В США двое сторонников "ИГ" хотели совершить теракт с помощью скороварки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Два жителя Нью-Йорка признались в планировании теракта с помощью скороварки, который они хотели сделать в интересах группировки "Исламское государство", передает УНН со ссылкой на Associated Press.
По данным следствия, Фарид Мумуни и Мунтер Омар Салех, кроме подготовки теракта, планировали оказывать помощь "ИГ" и отправить одного из сторонников, чтобы тот присоединился к группировке.
Всего в группе было шесть человек, трое из которых ранее также признались в преступлениях еще в 2016 году.