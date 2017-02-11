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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У США двоє прихильників "ІД" хотіли вчинити теракт за допомогою скороварки

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Два жителі Нью-Йорка зізналися у плануванні теракту за допомогою скороварки, який вони хотіли вчинити в інтересах угруповання “Ісламська держава”, передає УНН з посиланням на Associated Press.

У США двоє прихильників "ІД" хотіли вчинити теракт за допомогою скороварки

За даними слідства, Фарід Мумуні і Мунтер Омар Салех, окрім підготовки теракту, планували надавати допомогу “ІД” і відправити одного з прихильників, щоб той приєднався до угруповання.

Всього в групі було шість осіб, троє з яких раніше також зізналися у злочинах ще в 2016 році.

 

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