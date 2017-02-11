У США двоє прихильників "ІД" хотіли вчинити теракт за допомогою скороварки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Два жителі Нью-Йорка зізналися у плануванні теракту за допомогою скороварки, який вони хотіли вчинити в інтересах угруповання “Ісламська держава”, передає УНН з посиланням на Associated Press.
За даними слідства, Фарід Мумуні і Мунтер Омар Салех, окрім підготовки теракту, планували надавати допомогу “ІД” і відправити одного з прихильників, щоб той приєднався до угруповання.
Всього в групі було шість осіб, троє з яких раніше також зізналися у злочинах ще в 2016 році.