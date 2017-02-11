У США двоє прихильників "ІД" хотіли вчинити теракт за допомогою скороварки

За даними слідства, Фарід Мумуні і Мунтер Омар Салех, окрім підготовки теракту, планували надавати допомогу “ІД” і відправити одного з прихильників, щоб той приєднався до угруповання.

Всього в групі було шість осіб, троє з яких раніше також зізналися у злочинах ще в 2016 році.