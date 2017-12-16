В США узнали о намерении Трампа обвинить Китай в "экономической агрессии"

Как сообщается, несколько человек, знакомых со стратегией национальной безопасности - формальным документом, который готовит каждый президент США начиная с Рональда Рейгана, - сказали, что Д.Трамп предложит гораздо более жесткую позицию в отношении Китая, чем предыдущие администрации.

"В стратегии национальной безопасности, вероятно, Китай будет определен как конкурент в каждой из сфер. Не только как конкурент, но и как угроза, и поэтому, по мнению многих в этой администрации, как противник", - сказал один из собеседников издания.

"И это не только что подготовлено", - добавил он.

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Д.Трамп неоднократно критиковал Китай во время своей предвыборной кампании. Но на посте президента, и особенно после его встречи с китайским коллегой Си Цзиньпином в Мар-а-Лаго, он занял менее боевую позицию, отчасти потому, что США считают, что давление Китая на Северную Корею имеет решающее значение для решения ядерного кризиса, пишет издание.

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Однако за последние несколько месяцев, как отмечается, Д.Трамп стал больше раздражаться из-за отсутствия прогресса в борьбе с дефицитом торгового баланса США с Китаем. Он намекнул на возвращение к более жесткой позиции на саммите во Вьетнаме, когда сказал, что больше не будет терпеть "хронические торговые злоупотребления" азиатских стран.

Некоторые люди, знакомые со стратегией, заявили, что это будет самый агрессивный экономический ответ на рост Китая с 2001 года, когда США поддержали его вступление во Всемирную торговую организацию.

Напомним, США представят новую стратегию нацбезопасности 18 декабря.