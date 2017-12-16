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У США дізналися про намір Трампа звинуватити Китай в "економічній агресії"

У США дізналися про намір Трампа звинуватити Китай в "економічній агресії"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп збирається звинуватити Китай в "економічній агресії", коли оприлюднить свою стратегію національної безпеки в понеділок. Про це пише Financial Times, передає УНН.

Як повідомляється, кілька людей, знайомих зі стратегією національної безпеки - формальним документом, який готує кожен президент США починаючи з Рональда Рейгана, - сказали, що Д.Трамп запропонує набагато жорсткішу позицію щодо Китаю, ніж попередні адміністрації.

"У стратегії національної безпеки, ймовірно, Китай буде визначено як конкурент у кожній зі сфер. Не тільки як конкурент, але і як загроза, і тому, на думку багатьох в цій адміністрації, як противник", - сказав один зі співрозмовників видання.

"І це не щойно підготовлено", - додав він.

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Д.Трамп неодноразово критикував Китай під час своєї передвиборної кампанії. Але на посаді президента, і особливо після його зустрічі з китайським колегою Сі Цзіньпіном в Мар-а-Лаго, він зайняв менш бойову позицію, почасти тому, що США вважають, що тиск Китаю на Північну Корею має вирішальне значення для вирішення ядерної кризи, пише видання.

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Однак за останні кілька місяців, як зазначається, Д.Трамп став більше дратуватися через відсутність прогресу в боротьбі з дефіцитом торгового балансу США з Китаєм. Він натякнув на повернення до більш жорсткої позиції на саміті у В'єтнамі, коли сказав, що більше не буде терпіти "хронічні торгові зловживання" азіатських країн.

Деякі люди, знайомі зі стратегією, заявили, що це буде найбільш агресивна економічна відповідь на економічне зростання Китаю з 2001 року, коли США підтримали його вступ до Світової організації торгівлі.

Нагадаємо, США представлять нову стратегію нацбезпеки 18 грудня.

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