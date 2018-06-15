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В США арестовали Манафорта

В США арестовали Манафорта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. В США суд вынес решение о взятии под стражу бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, отменив меру пресечения в виде домашнего ареста, передает УНН со ссылкой на CNN.

Так, через две недели после новых обвинений во вмешательстве в дела свидетелей, представленных спецпрокурором Робертом Мюллером, судья Эми Берман Джексон принял решение отменить залог Манафорту, что позволило отменить его домашний арест.

Указывается, что трое правоохранителей вывели Манафорта из зала суда в зону содержания заключенных сразу же после решения судьи. На него не надевали наручники.

Напомним, на этой неделе специальный прокурор США Роберт Мюллер подал документы, чтобы укрепить свое утверждение о том, что Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа, осуществлял лоббистскую кампанию в пользу бывшего президента Украины Виктора Януковича в США без регистрации в качестве иностранного агента.

Так, 30 октября 2017 года Министерство юстиции США обнародовало выдвинутые политтехнологу Полу Манафорту и его партнеру Ричарду Гейтсу обвинения в 12 случаях правонарушений. В обвинительном акте говорилось, что Манафорт и Гейтс в период не менее с 2006-го до 2015 года заработали в результате их работы в Украине десятки миллионов долларов и с целью скрыть эти суммы в течение 2006-2016 годов отмывали эти средства через многочисленные компании, партнерства и банки в США и других странах. Оба это отрицают.

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