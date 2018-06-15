У США арештували Манафорта
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У США суд виніс рішення про взяття під варту колишнього главу передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, скасувавши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, передає УНН з посиланням на CNN.
Так, через два тижні після нових звинувачень у втручанні в справи свідків, поданих спецпрокурором Робертом Мюллером, суддя Емі Берман Джексон прийняв рішення скасувати заставу Манафорта, що дозволило відмінити його домашній арешт.
Вказується, що троє правоохоронців вивели Манафорта із залу суду в зону утримання ув'язнених відразу ж після рішення судді. На нього не надягали наручники.
Нагадаємо, цього тижня спеціальний прокурор США Роберт Мюллер подав документи, щоб зміцнити своє твердження про те, що Пол Манафорт, колишній очільник передвиборного штабу Дональда Трампа, здійснював лобістську кампанію на користь колишнього президента України Віктора Януковича в США без реєстрації як іноземного агента.
Так, 30 жовтня 2017 року Міністерство юстиції США оприлюднило висунуті політтехнологу Полу Манафорту і його партнеру Річарду Гейтсу обвинувачення в 12 випадках правопорушень. В обвинувальному акті йшлося, що Манафорт і Гейтс в період щонайменше з 2006-го до 2015 року заробили в результаті їх роботи в Україні десятки мільйонів доларів і з метою приховати ці суми протягом 2006-2016 років відмивали ці кошти через численні компанії, партнерства і банки в США та інших країнах. Обидва це заперечують.