Трамп анонсировал снятие части карантинных ограничений в ряде штатов

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Дональд Трамп сообщил в субботу о том, что штаты Техас и Вермонт позволят отдельным категориям предприятий восстановить работу в понедельник, продолжая при этом придерживаться ранее принятых мер для недопущения роста числа заражений. Глава государства сказал об этом, выступая на пресс-брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу, передает "Голос Америки", информирует УНН.