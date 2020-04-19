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Трамп анонсировал снятие части карантинных ограничений в ряде штатов

Трамп анонсировал снятие части карантинных ограничений в ряде штатов

Киев  •  УНН

 • 13393 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Дональд Трамп сообщил в субботу о том, что штаты Техас и Вермонт позволят отдельным категориям предприятий восстановить работу в понедельник, продолжая при этом придерживаться ранее принятых мер для недопущения роста числа заражений. Глава государства сказал об этом, выступая на пресс-брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу, передает "Голос Америки", информирует УНН.

Трамп добавил, что власти штата Монтана начнет постепенно снимать ограничения в пятницу, 24 апреля.

"Мы по-прежнему видим ряд позитивных сигналов, свидетельствующих, что вирус прошел свой пик", - заявил Трамп во время брифинга.

В то же время, ряд губернаторов предупредили, что они не будут преждевременно принимать решение об открытии экономик своих штатов прежде чем не будет осуществлено дополнительное тестирование.

По данным института Джонса Хопкинса, в Техасе к субботе было выявлено более 16 000 случаев заражения коронавирусом (375 человек умерли), в Вермонте – 768 (35 смертей), в Монтане – 416 случаев заражения (35 летальных исходов).

Как сообщалось ранее в УНН, Трамп грозит Китая последствиями из-за коронавируса.

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