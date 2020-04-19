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Трамп погрожує Китаю наслідками через коронавірус

Трамп погрожує Китаю наслідками через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Китайська влада має понести відповідальність, якщо з'ясується, що Пекін навмисно приховував факти про епідемію коронавірусу. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на брифінгу в Білому домі, повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.

Трамп припускає, що поширення небезпечного вірусу можна було зупинити в Китаї й запобігти пандемії, натомість "тепер весь світ страждає від цього". Він не уточнив, про які наслідки для Китаю йдеться.

Трамп додав, що іноді трапляються помилки, з якими нічого не вдієш, але якщо влада КНР зумисно приховувала інформацію, то це зовсім інша ситуація. "Це була помилка, яка вийшла з-під контролю, чи це було зроблено навмисно? Існує велика різниця між тим і іншим", заявив Трамп.

Президент США зазначив, що Китай проводить розслідування з цього приводу. Він додав, що Сполучені Штати теж досліджують це питання.

Раніше Трамп і члени його команди неодноразово закидали КНР брак інформації на початку спалаху коронавірусу в місті Ухань. Трамп також сумнівається в достовірності китайської статистики щодо кількості померлих у країні від хвороби COVID-19. Окрім того, президент США призупинив виплати внесків до Всесвітньої організації охорони здоров'я. Він закидає ВООЗ, що вона не зробила достатньо для того, аби запобігти поширенню COVID-19, і має прокитайську позицію.

Китай оприлюднив 17 квітня скориговану статистику щодо кількості померлих від коронавірусу. З'ясувалося, що в місті Ухань, звідки поширився вірус, не зафіксували близько 1300 смертей. Таким чином, за уточненою статистикою, усього в КНР від коронавірусу померли понад 4630 людей.

Нагадаємо, найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 38903 особи, Італії – 23227 осіб, в Іспанії – 20639 і Франції - 19349. У Китаї загалом – 4636, за останню добу змін немає.

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