Трамп погрожує Китаю наслідками через коронавірус

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Китайська влада має понести відповідальність, якщо з'ясується, що Пекін навмисно приховував факти про епідемію коронавірусу. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на брифінгу в Білому домі, повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.