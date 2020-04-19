Трамп грозит Китаю последствиями из-за коронавируса

Трамп предполагает, что распространение опасного вируса можно было остановить в Китае и предотвратить пандемию, а "теперь весь мир страдает от этого". Он не уточнил, о каких последствиях для Китая идет речь.

Трамп добавил, что иногда случаются ошибки, с которыми ничего не поделаешь, но если власти КНР умышленно скрывали информацию, то это совсем другая ситуация. "Это была ошибка, которая вышла из-под контроля, или это было сделано намеренно? Существует большая разница между тем и другим", заявил Трамп.

Президент США отметил, что Китай проводит расследование по этому поводу. Он добавил, что Соединенные Штаты тоже исследуют этот вопрос.

Ранее Трамп и члены его команды неоднократно обвиняли КНР в недостатке информации в начале вспышки коронавируса в городе Ухань. Трамп также сомневается в достоверности китайской статистики по количеству умерших в стране от болезни COVID-19. Кроме того, президент США приостановил выплаты взносов в Всемирной организации здравоохранения. Он обвиняет ВОЗ, что она не сделала достаточно для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19, и имеет прокитайскию позицию.

Китай обнародовал 17 апреля скорректированную статистику по количеству умерших от коронавируса. Выяснилось, что в городе Ухань, откуда распространился вирус, не зафиксировали около 1300 смертей. Таким образом, по уточненной статистике, всего в КНР от коронавируса умерли более 4630 человек.

Напомним, больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 38903 человека, в Италии - 23227 человек, в Испании - 20639 и Франции - 19349. В Китае в целом - 4636, за последние сутки изменений нет.