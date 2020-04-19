Трамп анонсував зняття частини карантинних обмежень у ряді штатів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент Дональд Трамп повідомив у суботу про те, що штати Техас і Вермонт дозволять окремим категоріям підприємств відновити роботу у понеділок, продовжуючи при цьому дотримуватися раніше прийнятих запобіжних заходів для недопущення зростання числа заражень. Глава держави сказав про це, виступаючи на пресбрифінгу робочої групи Білого дому щодо коронавірусу, передає "Голос Америки", інформує УНН.
Трамп додав, що влада штату Монтана почне поступово знімати обмеження у п'ятницю, 24 квітня.
"Ми як і раніше бачимо ряд позитивних сигналів, які свідчать, що вірус пройшов свій пік", - заявив Трамп під час брифінгу.
У той же час, ряд губернаторів попередили, що вони не будуть передчасно приймати рішення про зняття обмежень зі своїх штатів перш ніж не буде здійснено додаткове тестування.
За даними інституту Джонса Хопкінса, в Техасі до суботи було виявлено більше 16 000 випадків зараження коронавірусом (375 осіб померли), у Вермонті - 768 (35 смертей), в Монтані - 416 випадків зараження (35 летальних випадків).
Як повідомлялося раніше в УНН, Трамп погрожує Китаю наслідками через коронавірус.