Трамп анонсував зняття частини карантинних обмежень у ряді штатів

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент Дональд Трамп повідомив у суботу про те, що штати Техас і Вермонт дозволять окремим категоріям підприємств відновити роботу у понеділок, продовжуючи при цьому дотримуватися раніше прийнятих запобіжних заходів для недопущення зростання числа заражень. Глава держави сказав про це, виступаючи на пресбрифінгу робочої групи Білого дому щодо коронавірусу, передає "Голос Америки", інформує УНН.