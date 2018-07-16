В деле об убийстве Окуевой подозреваемых пока нет - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Полиция еще не установила подозреваемых в убийстве пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Дудаева Амины Окуевой. Об этом УНН сообщили в полиции Киевской области.
"Подозреваемых пока нет", - сказали в полиции.
Как сообщал УНН, 30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.
Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.115 УК и сообщила, что расценивает убийство как заказное.