У справі щодо вбивства Окуєвої підозрюваних поки немає – поліція

“Підозрюваних поки немає”, — сказали у поліції.

Як повідомляв УНН, 30 жовтня 2017 року близько 20:00 невідомі особи на автодорозі поблизу залізничної станції “Глеваха” Київської області розстріляли автомобіль. Була вбита Аміна Окуєва і поранений в ногу Адам Осмаєв.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.115 КК і повідомила, що розцінює вбивство як замовлене.