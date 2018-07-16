У справі щодо вбивства Окуєвої підозрюваних поки немає – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Поліція ще не встановила підозрюваних у вбивстві прес-офіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Дудаєва Аміни Окуєвої. Про це УНН повідомили у поліції Київської області.
“Підозрюваних поки немає”, — сказали у поліції.
Як повідомляв УНН, 30 жовтня 2017 року близько 20:00 невідомі особи на автодорозі поблизу залізничної станції “Глеваха” Київської області розстріляли автомобіль. Була вбита Аміна Окуєва і поранений в ногу Адам Осмаєв.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.115 КК і повідомила, що розцінює вбивство як замовлене.