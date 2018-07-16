У справі щодо вбивства Окуєвої підозрюваних поки немає – поліція

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Поліція ще не встановила підозрюваних у вбивстві прес-офіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Дудаєва Аміни Окуєвої. Про це УНН повідомили у поліції Київської області.

“Підозрюваних поки немає”, — сказали у поліції.

Як повідомляв УНН, 30 жовтня 2017 року близько 20:00 невідомі особи на автодорозі поблизу залізничної станції “Глеваха” Київської області розстріляли автомобіль. Була вбита Аміна Окуєва і поранений в ногу Адам Осмаєв.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.115 КК і повідомила, що розцінює вбивство як замовлене.

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