По делу хищения средств "Городского водоканала" в суде объявлен перерыв
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В понедельник, 10 июнь 2019 года, с участием прокуроров САП в Сосновском районном суде г. Черкассы продолжилось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению директора КП "Городской водоканал", директора ООО "Ресурстехнобуд" и представителей других частных структур в завладении средствами коммунального предприятия на общую сумму более 12 млн гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе САП.
Так, коллегия судей рассмотрела ходатайство стороны обвинения об избрании меры пресечения фигурантам производства - трем обвиняемым в виде залога, еще двум - личного обязательства.
После чего, в связи с занятостью судей в других судебных процессах, был объявлен перерыв в заседании до 5 июля 2019 года.
Напомним, директор "Городского водоканала", действуя умышленно, в корыстных целях ООО "Ресурстехнобуд", по предварительному сговору с директором указанного предприятия, представителем по доверенности ЧП "Альбион-Трейд" и при пособничестве исполняющего обязанности директора ООО "Ди Проект", путем злоупотребления своим служебным положением путем безосновательного завышения стоимости труб для строительства коллектора водоотведения в г. Золотоноше Черкасской области, завладели денежными средствами КП "Городской водоканал" в размере 12 140 960,72 гривен, которые в дальнейшем пеерчислели на счета предприятий с признаками фиктивности.
Действия директора коммунального предприятия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины, его сообщникам инкриминируется ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины, ч. 2 ст. 366 УК Украины.