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Директор "Міський водоканал" міста Золотоноша збагатився на реконструкції колектора

Директор "Міський водоканал" міста Золотоноша збагатився на реконструкції колектора

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Директора КП "Міський водоканал" міста Золотоноша Черкаської області та службовці приватних підприємств, "збагатились" на реконструкції колектора на 12 мільйонів гривень. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Прокурорами САП скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора комунального підприємства "Міський водоканал" м. Золотоноша Черкаської області, низку службових осіб суб’єктів господарювання та експерта державної експертної установи, підозрюваних у заволодінні та пособництві у заволодінні понад 12 млн гривень, виділених із державного бюджету на здійснення реконструкції колекторів водовідведення у м. Золотоноша Черкаської області", - йдеться у повідомленні.

У САП додали, що на здійснення реконструкції колекторів водовідведення у м. Золотоноша Черкаської області із державного бюджету виділено 31 млн гривень.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник комунального підприємства за попередньою змовою із власником та керівником товариства-підрядника "Ресурстехнобуд", за пособництва керівника ПП "Ді Проект", що здійснювало розроблення проектно-кошторисної документації та керівника ПП "Альбіон-Трейд", яке здійснювало транзитне перерахування грошових коштів на підставі фіктивних господарських операцій з метою завищення вартості будівельних матеріалів, незаконно заволоділи понад 12 млн гривень із виділених на реконструкцію коштів", - додали у прокуратурі.

На сьогодні обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України скеровано до Золотоніського районного суду Черкаської області для розгляду по суті.

За вчинення вказаного злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на систематичних поборах викрито державного інспектора митного поста "Херсон Центральний" Митниці ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополь.

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