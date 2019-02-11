Директор "Міський водоканал" міста Золотоноша збагатився на реконструкції колектора
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Директора КП "Міський водоканал" міста Золотоноша Черкаської області та службовці приватних підприємств, "збагатились" на реконструкції колектора на 12 мільйонів гривень. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Прокурорами САП скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора комунального підприємства "Міський водоканал" м. Золотоноша Черкаської області, низку службових осіб суб’єктів господарювання та експерта державної експертної установи, підозрюваних у заволодінні та пособництві у заволодінні понад 12 млн гривень, виділених із державного бюджету на здійснення реконструкції колекторів водовідведення у м. Золотоноша Черкаської області", - йдеться у повідомленні.
У САП додали, що на здійснення реконструкції колекторів водовідведення у м. Золотоноша Черкаської області із державного бюджету виділено 31 млн гривень.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник комунального підприємства за попередньою змовою із власником та керівником товариства-підрядника "Ресурстехнобуд", за пособництва керівника ПП "Ді Проект", що здійснювало розроблення проектно-кошторисної документації та керівника ПП "Альбіон-Трейд", яке здійснювало транзитне перерахування грошових коштів на підставі фіктивних господарських операцій з метою завищення вартості будівельних матеріалів, незаконно заволоділи понад 12 млн гривень із виділених на реконструкцію коштів", - додали у прокуратурі.
На сьогодні обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України скеровано до Золотоніського районного суду Черкаської області для розгляду по суті.
За вчинення вказаного злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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