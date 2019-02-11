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Директор "Городской водоканал" города Золотоноша обогатился на реконструкции коллектора

Директор "Городской водоканал" города Золотоноша обогатился на реконструкции коллектора

Киев  •  УНН

 • 26499 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Директор КП "Городской водоканал" города Золотоноша Черкасской области и служащие частных предприятий, "обогатились" на реконструкции коллектора на 12 миллионов гривен. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Прокурорами САП направлено в суд обвинительный акт в отношении директора коммунального предприятия "Городской водоканал" г.Золотоноша Черкасской области, ряд должностных лиц субъектов хозяйствования и эксперта государственного экспертного учреждения, подозреваемых в завладении и пособничестве в завладении более 12 млн гривен, выделенных из государственного бюджета на осуществление реконструкции коллекторов водоотведения в г. Золотоноша Черкасской области", - говорится в сообщении.

В САП добавили, что на осуществление реконструкции коллекторов водоотведения в г. Золотоноша Черкасской области из государственного бюджета выделено 31 млн гривен.

"Досудебным расследованием установлено, что руководитель коммунального предприятия по предварительному сговору с владельцем и руководителем общества-подрядчика "Ресурстехнобуд", при пособничестве руководителя ЧП "Ди Проект", осуществлявшего разработку проектно-сметной документации и руководителя ЧП "Альбион-Трейд", которое осуществляло транзитное перечисления денежных средств на основании фиктивных хозяйственных операций с целью завышения стоимости строительных материалов, незаконно завладели более 12 млн гривен из выделенных на реконструкцию средств", - добавили в прокуратуре.

На сегодня обвинительный акт по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины направлено в Золотоношский районный суд Черкасской области для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в систематических взятках разоблачен государственного инспектора таможенного поста "Херсон Центральный" таможни ГФС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополь.

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