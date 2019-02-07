Херсонського митника викрили на систематичних поборах

"Військовою прокуратурою Запорізького гарнізону Південного регіону України в рамках здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні спільно з Територіальним управлінням ДБР, розташованому в м. Мелітополі, за оперативного супроводження Головного управління відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України викрито факт вимагання та одержання неправомірної вигоди головним державним інспектором відділу митного оформлення № 3 (контрольного пункту в’їзду – виїзду "Каланчак") митного поста "Херсон Центральний" митниці ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополь", - йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що за нездійснення штучних перешкод під час переміщення валютних цінностей через митний кордон України на територію окупованої АР Крим держінспектор вимагав від громадянина України Н. неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США.

У листопаді 2018 року та січні 2019 року правоохоронцями задокументовано факти одержання посадовцем неправомірної вигоди на загальну суму 1500 доларів США.

6 лютого під час одержання решти обумовленої суми хабаря в розмірі 500 доларів США митника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі проводяться першочергові слідчі дії.

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Військовою прокуратурою затриманій особі готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопор ушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, співробітника митної служби в Одеській області викрито на хабарі за безперешкодне розмитнення двох автомобілів на іноземній реєстрації.