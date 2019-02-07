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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 74206 просмотра

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Херсонского таможенника разоблачили в систематических взятках

Херсонского таможенника разоблачили в систематических взятках

Киев  •  УНН

 • 8004 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. На систематических взятках разоблачен государственный инспектор таможенного поста "Херсон Центральный" Таможни ГФС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Военной прокуратурой Запорожского гарнизона Южного региона Украины в рамках осуществления процессуального руководства в уголовном производстве совместно с Территориальным управлением ГБР, расположенном в. Мелитополе, при оперативном сопровождении Главного управления отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили факт вымогательства и получения неправомерной выгоды главным государственным инспектором отдела таможенного оформления № 3 (контрольного пункта въезда - выезда "Каланчак") таможенного поста "Херсон Центральный" таможни ГФС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополь", - говорится в сообщении.

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Установлено, что за неосуществление искусственных препятствий во время перемещения валютных ценностей через таможенную границу Украины на территорию оккупированной АР Крым госинспектор требовал от гражданина Украины Н. неправомерную выгоду в сумме 2000 долларов США.

В ноябре 2018 и января 2019 года правоохранителями задокументированы факты получения должностным лицом неправомерной выгоды на общую сумму 1500 долларов США.

6 февраля во время получения остальной оговоренной суммы взятки в размере 500 долларов США таможенника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.

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Военной прокуратурой задержанному лицу готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, сотрудник таможенной службы в Одесской области разоблачен на взятке за беспрепятственное растаможивание двух автомобилей на иностранной регистрации.

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