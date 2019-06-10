У справі розкрадання коштів "Міського водоканалу" у суді оголошено перерву

КИЇВ. 10 червня. УНН. У понеділок, 10 червня 2019 року, за участі прокурорів САП у Соснівському районному суді м. Черкаси продовжилось підготовче судове засідання у кримінальному провадженні про обвинувачення директора КП "Міський водоканал", директора ТОВ "Ресурстехнобуд" та представників інших приватних структур у заволодінні коштами комунального підприємства на загальну суму понад 12 млн гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі САП.