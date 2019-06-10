У справі розкрадання коштів "Міського водоканалу" у суді оголошено перерву
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У понеділок, 10 червня 2019 року, за участі прокурорів САП у Соснівському районному суді м. Черкаси продовжилось підготовче судове засідання у кримінальному провадженні про обвинувачення директора КП "Міський водоканал", директора ТОВ "Ресурстехнобуд" та представників інших приватних структур у заволодінні коштами комунального підприємства на загальну суму понад 12 млн гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі САП.
Так, колегія суддів розглянула клопотання сторони обвинувачення про обрання запобіжних заходів фігурантам провадження – трьом обвинуваченим у вигляді застави, ще двом – особистого зобов’язання.
Після чого, у зв’язку із зайнятістю суддів у інших судових процесах, була оголошено перерва у засіданні до 5 липня 2019 року.
Нагадаємо, директор "Міського водоканалу", діючи умисно, в корисливих цілях ТОВ "Ресурстехнобуд", за попередньою змовою з директором вказаного підприємства, представником за довіреністю ПП "Альбіон-Трейд" та за пособництва виконувача обов’язків директора ПП "Ді Проект", шляхом зловживання своїм службовим становищем шляхом безпідставного завищення вартості труб для будівництва колектору водовідведення у м. Золотоноші Черкаської області, заволоділи грошовими коштами КП "Міський водоканал" у розмірі 12 140 960,72 гривень, які у подальшому перерахували на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.
Дії директора комунального підприємства кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України, його спільникам інкриміновано ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 2 ст. 366 КК України.