В деле Ноздровской утвердили оперативную группу

По его словам, оперативники предварительно исследовали место преступления и направили тело погибшей на судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас на месте происшествия следственная группа проводит дополнительные мероприятия и следственные действия.

Начальник управления полиции Киевской области отметил, что потерпевшая не обращалась в правоохранительные органы с сообщениями о том, что ей угрожают.

Сегодня, 2 января, под стенами ГУ полиции на улице Владимирской в столице собралась группа активистов. Дмитрий Ценов предложил им создать инициативную группу, у которой будет возможность ознакомиться с ходом следствия.